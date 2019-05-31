Источник: ПСО "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в строительной отрасли.

"Работы по строительству Восточного продолжит ПСО "Казань". Контракт компании и Роскосмоса сохраняется", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "сейчас компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром", при этом "отдельные работы по строительству второй очереди уже начались".

По его словам, "проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить".

В Роскосмосе ТАСС подтвердили, что госкорпорация продолжает работать с ПСО "Казань".

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в пятницу фото строительной техники на железнодорожных тралах на своей странице в Twitter. Пост сопровождается подписью "эшелоны идут на Восточный".