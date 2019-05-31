Источник: ПСО "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в строительной отрасли.
"Работы по строительству Восточного продолжит ПСО "Казань". Контракт компании и Роскосмоса сохраняется", - сказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что "сейчас компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром", при этом "отдельные работы по строительству второй очереди уже начались".
По его словам, "проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить".
В Роскосмосе ТАСС подтвердили, что госкорпорация продолжает работать с ПСО "Казань".
В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в пятницу фото строительной техники на железнодорожных тралах на своей странице в Twitter. Пост сопровождается подписью "эшелоны идут на Восточный".
Ранее Рогозин сообщил, что начало строительства второй очереди космодрома Восточный и стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" планируется на июнь 2019 года.
Контракт с ПСО "Казань"
23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный (он был заключен в 2018 году). По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон.
В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что госкорпорация считает тревожным финансовое состояние ПСО "Казань". В марте Рогозин заявлял, что Роскосмос ведет переговоры с компаниями "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус" о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный вместо компании ПСО "Казань", с которой контракт будет расторгнут.