ПСО "Казань" подтвердило, что продолжит строительство космодрома Восточный

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" подтвердило, что продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный, отказавшись от других комментариев. Об этом сказала в пятницу ТАСС пресс-секретарь объединения Светлана Брайловская.

"Я подтверждаю, но комментарий будет давать Роскосмос", - сказала она.

Ранее источник в строительной отрасли сообщил, что компания ведет переброску техники на дальневосточный космодром, при этом отдельные работы по строительству второй очереди уже начались. По его словам, проблемы компании, которые мешали исполнению контракта, удалось решить.