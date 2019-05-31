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Рогозин заявил, что США давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг

Глава Роскосмоса заявил, что статус-кво будет существовать еще 3,5 года
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. США уже давно проводят политику вытеснения России с рынка пусковых услуг. Об этом заявил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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"США уже давно проводят политику, чтобы вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. Это заключается и в политике демпинга в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных", - сказал Рогозин.

По слова главы госкорпорации, статус-кво будет существовать еще 3,5 года.

"Видимо, до конца 2022 года США будут продолжать летные испытания и квалификацию своих пилотируемых коммерческих кораблей", - подчеркнул Рогозин.

В четверг стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления нынешних ограничительных мер в силу, фигурирует 31 мая.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Иран, Китай, КНДР, Сирия и Судан, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

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