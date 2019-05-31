В Якутии найдены все фрагменты головного обтекателя "Союза"

ЯКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Поисковики обнаружили пять фрагментов створок головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а" в Алданском районе Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в региональном Минэкологии.

27 декабря 2018 года ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и двумя спутниками "Канопус-В" стартовала с космодрома Восточный. Запуск стал четвертым в истории космодрома.

"На территории Алданского района обнаружены все пять фрагментов головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1а". В Вилюйском районе обнаружено 16 фрагментов центрального блока ракеты-носителя", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что специалисты произвели отбор природных сред, а также подготовили найденные фрагменты для отправки на космодром Восточный.

Поиски ведутся совместными силами Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН, Министерства экологии и Службы спасения Якутии.