Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Все такого рода работы должны быть завершены совместно с Российской академией наук в октябре этого года. Мы, в соответствии с решением руководства страны, должны были представить совместный доклад (Роскосмос и РАН) как по Луне, так и по Венере и Марсу осенью этого года", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, сейчас все находится в работе.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что к осени должна завершиться оценка существующих сейчас отдельных проектов лунной программы с точки зрения их технической реализуемости и научной ценности.