Роскосмос установит полную картину причин появления дыры в "Союзе МС-09"

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Роскосмос намерен выяснить все нюансы появления дыры в "Союзе МС-09" после того, как завершит эксперименты на Земле и на орбите. Об этом журналистам в пятницу сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Продолжаются определенные эксперименты, которые дадут полную картину. Они завершатся тогда, когда для этого появится возможность. Эти эксперименты будут проводиться как непосредственно на орбите, так и на Земле", - отметил Рогозин.

"Работа идет, эксперты все рассчитали с точки зрения своей работы, мы никуда не торопимся. Для нас самое главное найти причину, а не отчитаться к юбилею Великой Октябрьской революции", - подчеркнул глава Роскосмоса.

Ситуация с "Союзом МС-09"

30 августа на Международной космической станции (МКС) упало давление. Позднее было установлено, что это произошло из-за утечки в пристыкованном к станции "Союзе МС-09": воздух уходил через отверстие в шпангоуте бытового отсека корабля. Спустя несколько дней специалисты на Земле пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен изнутри.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация рассматривает в качестве одной из версий появления дыры в "Союзе МС-09" его повреждение кем-то из членов экипажа МКС. Также рассматривается версия о повреждении корабля на Земле.