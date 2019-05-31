Роскосмос рассчитывает на продолжение поставок в США ракетных двигателей

САМАРА, 31 мая. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает и будущем поставлять в США ракетные двигатели, несмотря на запрет Пентагона пользоваться услугами РФ при проведении коммерческих запусков, сообщил в пятницу журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Рассчитываем на то, что, несмотря на санкционный режим, мы сохраним наши партнерские отношения с конкретными фирмами в Соединенных Штатах, которые тоже испытывают огромное давление, но они делают предпочтение российским двигателям в силу их высокой надежности и соотношения цена - качество", - сказал Рогозин.

Россия сейчас поставляет в США двигатели РД-180 для ракеты Atlas и РД-181 для носителя Antares. Изделия производятся в подмосковном НПО "Энергомаш".

В четверг стало известно, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра. В качестве даты публикации этого документа в печатном виде, то есть времени вступления нынешних ограничительных мер в силу, фигурирует 31 мая.