Центр Хруничева планирует не менее пяти пусков ракет "Протон-М" до конца 2019 года

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М" и "Ангара") планирует осуществить до конца этого года еще не менее пяти пусков носителей "Протон-М". Об этом сообщил гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"До конца года планируем еще не менее пяти пусков ракеты-носителя "Протон-М" с федеральной и коммерческой полезной нагрузкой", - сказал Варочко, слова которого приводятся в сообщении на сайте Роскосмоса.

Гендиректор Центра Хруничева добавил, что предприятие готово "запускать больше космических аппаратов с помощью ракет "Протон-М" и "Ангара" для развития спутниковой связи на территории России".

По информации пресс-службы Роскосмоса, ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М", стартовавшая с космодрома Байконур вечером 30 мая, успешно вывела на целевую орбиту телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601". Пуск и полет ракеты-носителя и разгонного блока прошли без замечаний.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" стал первым стартом носителя такого типа в 2019 году. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре им. М. В. Хруничева.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.