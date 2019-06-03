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Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Казахстаном по новой трассе для запусков "Союза-2"

Проект соглашения был подготовлен Роскосмосом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения с Казахстаном о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей "Союз-2" по новой трассе в северном направлении. Соответствующее распоряжение было опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить... проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Казахстан о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" в северном направлении для запусков космических аппаратов на приполярные орбиты", - говорится в распоряжении.

Проект соглашения был подготовлен Роскосмосом и согласован с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Также госкорпорации вместе с представителями внешнеполитического ведомства предстоит провести переговоры с казахстанской стороной и подписать соглашение.

Согласно проекту соглашения, в качестве района падения отделяющихся частей ракеты-носителя при запусках по новой трассе рассматривается Костанайская область Казахстана. По данным документа, на территории должна проводиться своевременная очистка от фрагментов "Союза". Предполагается, что соглашение будет действовать в течение пяти лет.

Ранее новый участок падения был открыт в Амурской области РФ в связи с открытием новой трассы для запусков с космодрома Восточный. Она предназначена для выводов на орбиту автоматических космических станций с помощью ракеты "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

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