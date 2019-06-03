В России не будут создавать отдельный женский отряд космонавтов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Роскосмос не планирует создавать отдельный женский отряд космонавтов, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Женский отряд создаваться не будет, у нас существует единый российский отряд. Говорилось о том, что исторически так сложилось, что в нашем отряде женщин меньше, чем в американском отряде, и причина тому не какие-то чрезвычайные требования к женщинам, которые предъявляются, а просто в количестве претендентов", - сказал он.

Говоря о новом наборе в российский отряд космонавтов, Крикалев уточнил, что требования к женщинам и мужчинам при отборе очень похожи. "Там есть небольшая разница в физической подготовке, но с точки зрения знаний, мотивации - если человек не хочет, то ему нечего делать в отряде", - отметил исполнительный директор Роскосмоса.

31 мая генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сообщил, что госкорпорация объявила новый набор в отряд космонавтов. По его словам, госкорпорация рассчитывает на более активное участие в нем девушек и специалистов ракетно-космической отрасли.