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Грузовой корабль Dragon отошел от МКС

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX в понедельник расстыковался с Международной космической станцией (МКС). Прямая трансляция с борта МКС шла на сайте NASA.

Корабль удерживался на расстоянии 10 метров от станции с помощью дистанционного манипулятора Canadarm. В 12:01 (19:01 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора от корабля была дана команда на включение двигателя для схода корабля с орбиты.

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