"Прогресс МС-10" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Отстыковка грузового космического корабля "Прогресс МС-10" от Международной космической станции (МКС) запланирована на вторник, в этот же день ожидается затопление несгоревших обломков в несудоходной части Тихого океана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш, в ведении которого находится ЦУП.

"В соответствии с программой полета российского сегмента МКС отстыковка корабля "Прогресс МС-10" от служебного модуля "Звезда" планируется в 11:40 мск", - рассказали в институте.

Двигатели корабля должны включиться на торможение в 14:46 мск, после чего космический грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит. Падение несгоревших обломков "Прогресса МС-10" планируется в 15:29 мск в заданном районе несудоходной акватории Тихого океана.

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур 16 ноября и пристыковался к МКС через двое суток. Он доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Старт "Прогресса МС-10" стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты "Союз-ФГ". До этого космические грузовики такого типа несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее корабли отправлялись к МКС с помощью ракет "Союз-У", а затем - на носителях "Союз-2.1а". Изначально "Прогресс МС-10" должен был отправиться на орбиту 30 октября, однако старт был отложен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября во время пилотируемого запуска.