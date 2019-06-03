Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, завершив очередную миссию по обслуживанию Международной космической станции (МКС), совершил в понедельник в 17:55 (00:55 вторника мск) приводнение в Тихом океане примерно в 325 км к юго-востоку от города Лонг-Бич (штат Калифорния). Об этом сообщила SpaceX.

"Благополучное приводнение Dragon подтверждено. 17-я миссия SpaceX к космической станции и обратно завершена!" - говорится в Twitter компании.

Корабль ранее в понедельник с помощью дистанционного манипулятора Canadarm был отведен от МКС на расстояние 10 м. В 12:01 (19:01 мск) по времени восточного побережья США была отдана команда на отделение корабля от захвата дистанционного манипулятора. После отвода манипулятора Canadarm от Dragon последовала команда на включение двигателя для начала маневра схода с орбиты. Первые два включения двигателей продолжались около трех секунд, третье включение - 22 секунды.

Dragon доставил на Землю 1902 кг полезного груза, в том числе результаты научных экспериментов, проводимых на борту МКС.

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС. Это 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX по заказу NASA. Dragon доставил на станцию более 2,5 тонны грузов - продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, запланированных на период экспедиции МКС-59/60.

Сейчас в составе экипажа МКС работают россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак.