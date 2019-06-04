Рогозин сообщил о начале строительства второй очереди космодрома Восточный

ХИМКИ /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Сейчас на месте строительства второй очереди космодрома Восточный происходит выемка грунта. Об этом сообщил во вторник журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, он в режиме реального времени наблюдает за работами.

"Строительные работы начались, сейчас идут работы по выемке грунта", - сказал Рогозин по итогам совещания по вопросам цифровой трансформации и цифровых сервисов предприятий Роскосмоса.

Ранее источник сообщил ТАСС, что производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Позднее в Роскосмосе ТАСС подтвердили эту информацию.

В свою очередь генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в пятницу фото строительной техники на железнодорожных тралах на своей странице в Twitter. Пост сопровождается подписью "эшелоны идут на Восточный".

Контракт с ПСО "Казань"

23 января вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии Роскосмоса и его подведомственных организаций сообщил, что госкорпорация запустила процедуру расторжения контракта с ПСО "Казань" на строительство второй очереди космодрома Восточный (он был заключен в 2018 году). По его словам, это происходит по взаимному согласию сторон.

В пресс-службе Роскосмоса сообщали, что госкорпорация считает тревожным финансовое состояние ПСО "Казань". В марте Рогозин заявлял, что Роскосмос ведет переговоры с компаниями "Стройтрансгаз", "Стройгазмонтаж" и "Крокус" о продолжении строительства второго стартового стола на космодроме Восточный вместо компании ПСО "Казань", с которой контракт будет расторгнут.