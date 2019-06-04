Источник: "Прогресс МС-10" отстыковался от МКС

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

"Команда на отстыковку корабля от станции была выдана в 11:40 мск произошло физическое разделение "Прогресса" и МКС", - сообщил источник.

По данным собеседника агентства, в 14:46 мск двигатели корабля должны включиться на торможение, после чего космический грузовик войдет в атмосферу и частично сгорит, а в 15:29 мск его несгоревшие обломки приводнятся в несудоходном районе Тихого океана.

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года и пристыковался к МКС через двое суток. Он доставил на МКС около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Старт "Прогресса МС-10" стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты "Союз-ФГ". До этого космические грузовики такого типа несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее корабли отправлялись к МКС с помощью ракет "Союз-У", а затем - на носителях "Союз-2.1а". Изначально "Прогресс МС-10" должен был отправиться на орбиту 30 октября, однако старт был отложен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября во время пилотируемого запуска.

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-12" должен отправиться к МКС 31 июля 2019 года.