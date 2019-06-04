На одном из двигателей спутника "Ямал-601" проводятся дополнительные проверки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Производители спутника "Ямал-601" (компания Thales Alenia Space) приняли решение провести дополнительные проверки одного из двигателей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата).

"В процессе подготовки к переводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space сочли необходимым провести дополнительные проверки. Эти проверки касаются апогейного двигателя. Речь о его отказе не идет", - сказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что для проверок потребуется некоторое время, поэтому программа полета "на этапе перевода может быть несколько скорректирована". Уточненный план довыведения спутника в требуемую точку геостационарной орбиты в компании сообщат позже. В "Газпром космические системы" добавили, что на "Ямале-601", "кроме апогейного двигателя, есть химические (а не плазменные) двигатели малой тяги того же производителя".

В компании уточнили, что космический аппарат был принят на управление производителем, а телеметрическая информация подтвердила работоспособность спутника, были начаты испытания бортовых систем.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре имени М.В. Хруничева.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.