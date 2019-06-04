"Прогресс МС-10" затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" во вторник отстыковался от Международной космической станции (МКС), был сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили ТАСС в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос").

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"Несгоревшие в атмосфере обломки корабля "Прогресс МС-10" приводнились в несудоходном районе Тихого океана", - сказали в Институте.

Корабль был отстыкован от станции в 11:40 мск.

"Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур 16 ноября 2018 года и пристыковался к МКС через двое суток. Он доставил на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Старт "Прогресса МС-10" стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты "Союз-ФГ". До этого космические грузовики такого типа несколько раз запустили на "Союзах-ФГ" перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее корабли отправлялись к МКС с помощью ракет "Союз-У", а затем - на носителях "Союз-2.1а". Изначально "Прогресс МС-10" должен был отправиться на орбиту 30 октября, однако старт был отложен из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября во время пилотируемого запуска.

Следующий грузовой корабль "Прогресс МС-12" должен отправиться к МКС 31 июля 2019 года.