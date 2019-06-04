Российские компании не производили двигатели для спутника "Ямал-601"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российские производители оборудования для космических аппаратов "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС) и Опытное конструкторское бюро (ОКБ) "Факел" не выпускали двигатели для спутника связи "Ямал-601", проверку одного из которых счел необходимым провести производитель аппарата - французская компания Thales Alenia Space - перед его выводом на геостационарную орбиту.

"Компания "ИСС" не производила двигатели для спутника "Ямал-601", - сказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

Пресс-секретарь ОКБ "Факел" Людмила Коркунова пояснила ТАСС, что калининградское предприятие также не занималось производством двигателей для этого спутника. "Все предыдущие "Ямалы" делали с нашими двигателями, они успешно работают, именно к этому проекту "Ямал - 601" мы отношения не имеем", - сказала она.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре имени М. В. Хруничева. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании "Газпром космические системы" (заказчик аппарата), при подготовке к выводу спутника на геостационарную орбиту специалисты Thales Alenia Space решили провести дополнительные проверки одного из двигателей. При этом об отказе двигателя речи не идет.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи, он создан по заказу российского оператора спутниковой связи "Газпром космические системы" с использованием комплектующих, поставленных Thales Alenia Space.

О предприятиях

ОКБ "Факел" (Калининград) является одной из лидирующих компаний в России и в мире с 55-летним опытом разработки различных электрических двигательных систем и более чем 40-летним летным опытом электрических двигательных подсистем.

ИСС (Железногорск, Красноярский край) изготавливает космические аппараты для навигационной системы ГЛОНАСС, системы персональной спутниковой связи "Гонец", многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", геодезической спутниковой системы ГЕО-ИК-2. Также предприятие производит спутники связи на базе платформ "Экспресс-1000" (среднего класса) и "Экспресс-2000" (тяжелого класса).