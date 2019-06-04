Источник: "Ямал-601" не вышел на рабочую орбиту из-за ошибки в векторе тяги его двигателя

ТАСС, 5 июня. Спутник "Ямал-601" не был выведен на рабочую орбиту из-за ошибочного вектора тяги апогейного двигателя аппарата (предназначен для вывода с геопереходной на геостационарную орбиту), выданного после отделения космического аппарата от разгонного блока "Бриз-М". Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"После отделения от разгонного блока апогейный двигатель "Ямала-601" выдал ошибочный вектор тяги, который невозможно было компенсировать двигателями малой тяги спутника. Двигатель был отключен", - отметил собеседник агентства. По его словам, двигатель изготовлен французской стороной - подразделением Airbus.

Источник подчеркнул, что "российская сторона не имеет отношения к нештатной ситуации, поскольку ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком вывела спутник в расчетную точку". Согласно данным телеметрии, отделение аппарата прошло штатно.

Ранее в пресс-службе компании - заказчика спутника "Газпром космические системы" сообщили ТАСС, что производитель спутника "Ямал-601" (европейская компания Thales Alenia Space) принял решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата отмечал, что о его отказе речи не идет.

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок были изготовлены в Центре имени М. В. Хруничева.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.