Канада отправит на орбиту три новых спутника

ОТТАВА, 5 июня. /ТАСС/. Три новых канадских спутника для исследования Земли под названием RADARSAT Constellation планируется вывести на орбиту 11 июня. Об этом во вторник сообщило Канадское космическое агентство.

"Это новое поколение спутников для наблюдения за поверхностью Земли. Их запуск состоится 11 июня 2019 года", - говорится в сообщении. Спутники на орбиту должна вывести американская ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Аппараты проекта RADARSAT Constellation призваны заменить устаревшие аналогичные спутники системы RADARSAT-2, которые находятся на орбите с 2007 года. Стоимость нового проекта оценивается в 1,2 млрд канадских долларов ($890 млн).

Как утверждают в Канадском космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны, в частности, следить за состоянием экосистем в Арктике, а также отслеживать передвижения кораблей в этом регионе.