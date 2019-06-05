Источник: компания Thales Alenia Space должна принять решение по "Ямалу-601" до 6 июня

ТАСС, 5 июня. Производитель спутника "Ямал-601" европейская компания Thales Alenia Space до 6 июня должна принять решение о способе довыведения космического аппарата на рабочую орбиту. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"До четверга Thales будет заниматься этой проблемой: будут рассматривать, что нужно, чтобы довывести космический аппарат на его рабочую орбиту", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что могут быть использованы как двигатели малой тяги аппарата, так и его маршевый двигатель, если специалисты после проверок будут уверены, что во второй раз он заработает штатно.

Как сообщил ранее ТАСС другой близкий к ситуации источник, маршевый, так называемый апогейный двигатель спутника после отделения "Ямала" от разгонного блока показал отклонение в векторе тяги, после чего был выключен. В результате аппарат на рабочую орбиту не вышел.

В пресс-службе компании - оператора аппарата "Газпром космические системы" во вторник сообщили ТАСС, что Thales Alenia Space приняла решение провести дополнительные проверки апогейного двигателя. Оператор космического аппарата тогда отметил, что об отказе двигателя речи не идет.

Запуск российской ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и спутником "Ямал-601" состоялся 30 мая с космодрома Байконур. Ракета и разгонный блок, согласно данным телеметрии, вывели спутник в расчетную точку, отделение спутника от разгонного блока было полностью успешным.

Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в РФ. Спутник должен стать самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. Thales Alenia Space выиграла контракт на проектирование, производство, испытания и поставку "под ключ" космического аппарата "Ямал-601" в 2013 году.