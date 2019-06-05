Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-11" вывела семь спутников в космос с морской платформы

ПЕКИН, 5 июня. /ТАСС/. Китай успешно осуществил в среду первый запуск твердотопливной ракеты-носителя "Чанчжэн-11" с морской платформы. Как сообщило Центральное телевидение Китая, она вывела в космическое пространство два космических аппарата Bufeng-1A и Bufeng-1B, а также пять коммерческих микроспутников.

Старт состоялся в 12:06 по пекинскому времени (07:06 мск) с морской платформы в Желтом море. Ожидается, что после запуска вторая ступень ракеты упадет в северной части Тихого океана.

"Нынешний запуск стал первым стартом нашей страны с морской платформы. Он ознаменовал стремительное овладение Китаем новым способом запусков в космическое пространство", - указывается в репортаже.

Как ранее сообщило Национальное космическое управление КНР, ракета и ее полезная нагрузка не включали в себя каких-либо опасных веществ, по этой причине ее обломки не нанесут вреда окружающей среде.

Нынешний запуск стал седьмым успешным стартом для ракет-носителей серии "Чанчжэн-11".