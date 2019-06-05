Роскосмос обсудил с NASA необходимость соглашения о "перекрестных полетах" к МКС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство Роскосмоса обсудило с заместителем главы NASA Уильямом Герстенмайером условия организации "перекрестных полетов" к Международной космической станции (МКС) - российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

"Стороны обсудили вопросы, касающиеся условий организации так называемых перекрестных полетов, в частности необходимость заключения соответствующего межагентского соглашения между госкорпорацией "Роскосмос" и NASA", - отметили в пресс-службе.

Переговоры состоялись в конце мая по инициативе американской стороны. В рамках диалога стороны обсудили предоставление NASA информации о новых американских кораблях России для подготовки российских экипажей к полетам на них.

В госкорпорации подчеркнули, что Роскосмос рассмотрит возможность интеграции этих кораблей в программу МКС только после того, как они "будут сертифицированы и продемонстрируют свою надежность".

О договоренности летать как на российских, так и на американских кораблях в марте рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это создаст альтернативные пути доставки к станции. Доставка экипажей к МКС осуществляется только на российских "Союзах".

Компания SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта, корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. В начале мая компания-разработчик сообщила об уничтожении капсулы Crew Dragon при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля.