Сенаторы США предложили сохранить для потомков место высадки человека на Луне

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

Инициаторами проекта закона под названием "Один маленький шаг для защиты наследия человечества в космосе" выступили сенаторы Тед Круз и Гэри Питерс. По их словам, необходимо "сохранить и защитить места посадок кораблей", которые доставили астронавтов на Луну в рамках программы "Аполлон", которая осуществлялась в 1960-х - 1970-х годах.

"В связи с тем, что все больше коммерческих компаний, а также других стран получают возможность осуществлять высадку на Луне, нужно обеспечить защиту места посадки "Аполлона-11" и исторических мест посадок других кораблей", - говорится в законопроекте. Обосновывается это тем, что такие места - "первые свидетельства деятельности человека не на Земле", что там находится оборудование и другие изготовленные людьми предметы, которые "являются источником культурных, исторических, археологических, антропологических, научных и инженерных знаний".

Как указывают эксперты, речь идет, в частности, об охране более чем 100 объектов, которые экипаж "Аполлона-11" оставил на поверхности Луны после высадки 20 июля 1969 года. Это, прежде всего, посадочная ступень с табличкой и выгравированными на ней картой полушарий Земли и словами "Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества". Кроме того, это также американский флаг, водруженный после прилунения, отражатель лазерного излучения, с помощью которого было с большой точностью измерено расстояние до Земли, сейсмографы, инструменты, камеры, контейнеры, антенны, пустые емкости для хранения еды и воды.

Гигантский скачок для человечества

Астронавты Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Эдвин Олдрин стартовали к спутнику Земли на борту "Аполлона-11" 16 июля 1969 году. Через четыре дня Армстронг и Олдрин прилунились в Море Спокойствия в 16:17 по времени Восточного побережья США (00:17 мск 21 июля) в спускаемом модуле Eagle ("Орел"), Коллинз остался на окололунной орбите на борту командного модуля Columbia ("Колумбия").

Первым из "Орла" вышел Армстронг. "Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", - произнес он тогда. Через 20 минут за ним последовал Олдрин. В общей сложности они пробыли на Луне 21 час 36 минут, в том числе 4 часа за пределами модуля, собрав 21,55 кг образцов грунта. 24 июля экипаж "Аполлона-11" вернулся на Землю.

В ходе последовавших пяти полетов на Луну были также совершены успешные высадки астронавтов. Последняя из них - экипажем "Аполлона-17" в 1972 году. Всего на спутнике Земли побывали 12 американцев.

В целом, по оценочным данным специалистов, на поверхности Луны скопилось почти 30 тыс. тонн того, что осталось от отслуживших свое космических аппаратов, зондов, пилотируемых экспедиций "Аполлонов" и беспилотных миссий, осуществленных США, Советским Союзом, потом Россией, Европейским космическим агентством, Японией, Индией, Китаем и Израилем.

Обозреватели отмечают, что сама идея охраны памятников истории освоения космоса хороша, но трудноисполнима. США - участник заключенного 27 января 1967 года Договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Документ гарантирует подписавшим его странам право собственности на все объекты, запущенные ими в космос, независимо от того, где они или их обломки находятся. Однако в договоре подчеркивается, что космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на ними суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

Как объявил 26 марта с.г. вице-президент США Майкл Пенс, американские астронавты вернутся на Луну в ближайшие пять лет. Эта программа, предусматривающая создание там обитаемой базы, получила название "Артемида" - в честь древнегреческой богини-сестры Аполлона.