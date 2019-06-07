Роскосмос создаст группировку спутников "Гонец-2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Роскосмос развернет новую группировку спутников "Гонец-2" для интернета вещей. Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы разворачиваем новую группировку "Гонец-2" <...> Это будет интернет вещей. Это система, способная оперативно передавать информацию с наземных сенсоров", - отметил Рогозин.

По словам главы госкорпорации, на Земле будут ставиться датчики, в частности, на плотинах, мостах, железных дорогах. В случае отклонения их состояния от нормы, сигнал будет передаваться на спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), входящие в систему "Государево око", которые начнут "снимать объект, подключать дополнительные ресурсы по ретрансляции сигнала", пояснил Рогозин.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко ранее сообщал, что проект космической системы мониторинга "Государево око" находится на стадии согласования в министерствах и организациях. По его словам, проект также проходит стадию технико-экономического обоснования.