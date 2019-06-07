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ПМЭФ-2019

Тверская область станет пилотным регионом для демонстрации возможностей "Государева ока"

Спутниковая система навигации позволит контролировать в регионе безопасность
Навигационный спутник "Глонасс-М" Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Навигационный спутник "Глонасс-М"
© Марина Лысцева/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Тверская область станет пилотным субъектом России для демонстрации возможностей системы "Государево око", сообщил журналистам глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин после подписания соглашения о сотрудничестве с регионом в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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"Несколько дней назад вице-премьер Максим Акимов посетил "Энергомаш", там ему была представлена презентация новых возможностей системы, разрабатываемой госкорпорацией по совмещению информационных сервисов (интернет вещей, дистанционное зондирование, ГЛОНАСС). [Пилотным] регионом является Тверская область", - сказал Рогозин.

По словам гендиректора госкорпорации, с помощью спутниковой системы в регионе можно будет "контролировать безопасность и надежное использование инфраструктуры". Отвечая на вопрос журналиста, Рогозин подтвердил, что речь идет о проекте "Государево око".

Соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и Тверской областью подписали на ПМЭФ Рогозин и глава региона Игорь Руденя.

Ранее гендиректор Роскосмоса рассказал о предложении создать систему спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око", которая позволит наблюдать за природными ресурсами, техногенными процессами. Он пояснил, что такая задача ставится для развития территорий и экономики России.

Руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко ранее сообщал, что проект космической системы мониторинга "Государево око" находится на стадии согласования в министерствах и организациях. По его словам, проект также проходит стадию технико-экономического обоснования.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРуденя, Игорь МихайловичАкимов, Максим АлексеевичТверская областьПМЭФ-2019
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