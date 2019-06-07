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Космодром Восточный

Рогозин: первый запуск "Ангары" с Восточного по-прежнему намечен на 2023 год

По словам главы Роскосмоса, сейчас на космодроме приступили к формированию котлована, заливке бетона
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сроки первого запуска ракеты-носителя "Ангара" с космодрома Восточный не меняются, старт состоится в 2023 году, как и планировалось, сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24".

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"Туда [на космодром Восточный] идут эшелоны техники, и мы приступили к формированию котлована, заливке бетона. Сроки [первого старта "Ангары" с Восточного] не меняются - в 2023 году. Кровь из носа, должны полететь", - сказал Рогозин.

Ранее источник сообщил ТАСС, что производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" продолжит строительство второй очереди космодрома Восточный. Позднее в Роскосмосе ТАСС подтвердили эту информацию.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмодром Восточный
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