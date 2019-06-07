Рогозин заявил, что "Гагаринский старт" модернизируют под новую ракету "Союз-2.1а"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Пусковая площадка № 1 "Гагаринский старт" на космодроме Байконур будет модернизирована для пилотируемых запусков ракеты "Союз-2.1а". Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Рогозин отметил, что в отрасли искали возможность вложить деньги в сохранение пусковой площадки №1. "И мы сегодня подписываем соглашение [с Российским фондом прямых инвестиций], они выделяют необходимое финансирование - около $90 млн. Сумма как раз достаточная для того, что в короткий срок привести в порядок стартовый стол ["Гагаринского старта"], восстановить полностью работоспособность уже под новую ракету", - рассказал глава корпорации.

По его словам, судьба "Гагаринского старта", который должен прекратить свое функционирование в начале следующего года, была предметом особых переживаний всей ракетно-космической отрасли.

"Гагаринский старт" на Байконуре это легенда все нашей отрасли. У нас в этом году заканчивается эксплуатация пилотируемых ракет "Союз-ФГ", где стояла украинская система управления. Мы переходим на новую ракету - семейство ракет "Сою-2.1а", "Союз-2.1б", поэтому на Байконуре фактически с января следующего года остается только одна стартовая позиция для ракет "Союз", что очень рискованно. Крайне важно иметь вторую резервную позиция", - сказал он.