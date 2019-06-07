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ПМЭФ-2019

Рогозин заявил, что на третьей "Ангаре-А5" могут запустить спутник "Экспресс"

Полезная нагрузка будет выбрана до конца июня, сообщил глава Роскосмоса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Полезная нагрузка для запуска третьей ракеты-носителя "Ангара-А5" будет выбрана до конца июня, это может быть спутник связи "Экспресс". Об этом сообщил в пятницу журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Третья "Ангара" полетит с полезной нагрузкой. Я думаю, до конца месяца мы окончательно решим. Есть предложение по отправке "Экспресса", - сказал Рогозин, не уточнив класс спутника.

По его словам, декабрьский запуск нужен для испытаний разгонного блока на предмет его совмещения с ракетой.

Первый и пока единственный запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" состоялся с космодрома Плесецк в декабре 2014 года. Следующий запуск тяжелой "Ангары", как сообщали ранее в Роскосмосе, должен быть в декабре 2019 года с Плесецка. Центр Хруничева летом 2018 года сообщил, что уже начал подготовку ракеты к этому полету.

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