Рогозин надеется на дальнейшую эксплуатацию США российских ракетных двигателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. РФ рассчитывает, что США будут продолжать эксплуатировать российские ракетные двигатели. Об этом сообщил в пятницу глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я надеюсь, что американские пользователи будут работать на наших двигателях. Для нас это не только прямой поток валюты, который мы вкладываем в развитие нашего нового современного двигателестроения. Но для нас это важно как картинка, что в условиях жесточайших санкций, страна, которые эти санкции инициировала, покупает российскую высокотехнологичную продукцию. Это говорит о высоком качестве российского двигателестроения", - сказал он.

НПО "Энергомаш" поставляет в США ракетные двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V и РД-181 для ракет Antares. Контракты на оба типа двигателей рассчитаны на период до конца 2019 года.