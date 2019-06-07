Рогозин заявил, что NASA пока не приняло решения о сроках сотрудничества по МКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. NASA пока не приняло окончательного решение по срокам сотрудничества с Россией в рамках проекта Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-24" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Здесь много неизвестных. Американцы - "хозяева слова": они дают слово, отзывают слово. Если говорить об МКС, пока они до конца решение не приняли, сохраняют ли они наше сотрудничество до 2024 года, или до 2028, или до 2030 года", - сказал он.

При этом Рогозин отметил, что российская сторона готова к любому развитию событий. "Мы не собираемся от них зависеть или от их конъюнктуры", - сказал глава госкорпорации.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.