В NASA сообщили, что путевка на МКС для космических туристов будет стоить почти $60 млн

ВАШИНГТОН, 8 июня. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в рамках плана по коммерциализации Международной космической станции (МКС) с 2020 года предоставит возможность отправки на станцию космических туристов. Как заявил в пятницу в ходе состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт, стоимость одной путевки составит почти $60 млн.

Для космических путешественников NASA предлагает краткосрочные миссии продолжительностью не более 30 дней. Полеты будут осуществляться дважды в год с помощью американских пилотируемых кораблей.

"Сейчас мы платим примерно по $80 млн за каждого нашего астронавта, в случае с программой коммерческих полетов цена будет ниже - примерно $58 млн", - сказал Джефф ДеВитт. По его словам, в конечном итоге цены будут устанавливать компании, осуществляющие доставку астронавтов на станцию - Boeing и SpaceX. При этом туристам придется платить NASA примерно по $35 тыс. за сутки нахождения на МКС.

Коммерциализация МКС

Как отметила на пресс-конференции заместитель директора NASA по вопросам МКС Робин Гейтенс, сейчас на станции ведется в основном научно-исследовательская деятельность. План коммерциализации позволит частным компаниям использовать МКС в целях извлечения прибыли: заниматься производством, рекламой, маркетингом.

Предполагается, что это даст NASA возможность сосредоточить усилия на программе пилотируемых полетов на Луну к 2024 году. "[Для NASA] это не получение прибыли, но это покроет некоторые из наших расходов по содержанию станции", - пояснил Джефф ДеВитт.

Космический туризм

Российская сторона и американская компания Space Adventures отправили первого туриста в космос в 2001 году - на орбиту полетел Денис Тито. Всего в космосе по их контрактам на сегодняшний день побывали семь космических туристов (один - дважды). Последний полет по программе состоялся в сентябре 2009 году.

В 2015 году в качестве туристки, также по контракту Роскосмоса и Space Adventures, должна была отправится в космос певица Сара Брайтман. Однако она прервала подготовку и отказалась от полета, сославшись на семейные обстоятельства.

Роскосмос также ранее подписал новый контракт с Space Adventures на полет двух человек, которые до конца 2021 года отправятся на МКС на одном корабле.