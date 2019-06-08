Рогозин: сотрудничество РФ и США по космическим пускам может продолжиться после 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудничество между Роскосмосом и НАСА может продолжиться и после вступления в силу закона США, который ограничивает запуски коммерческих спутников после 31 декабря 2022 года. Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков. Соответствующее уведомление было размещено занимающимся вопросами закупок управлением Минобороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства - Федерального реестра.

"Я считаю, что у нас есть возможность работать и после 1 января [2023 года]. Будем рассчитывать и на активную полезную нагрузку других стран", - сказал Рогозин.

Глава госкорпорации также напомнил, что спутники Пентагона, которые по американскому закону нельзя будет выводить на ракетах РФ, и раньше не запускались на российских носителях. Рогозин предположил, что дата 31 декабря 2022 года выбрана, исходя из реального времени, когда в США завершатся испытания своих кораблей и двигателей.

Президент International Launch Services (ILS) Керк Пайшер в кулуарах Петербургского международного экономического форума ранее сказал, что ограничения затронут только спутники, запускаемые в интересах министерства обороны США, аппаратов двойного назначения. Также госорганы не смогут пользоваться услугами спутников, запущенных российскими ракетами, в оборонных целях.