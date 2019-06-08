Рогозин: новые пилотируемые корабли США будут запущены осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon состоится осенью 2019 года. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сдвижка у них явно идет по кораблям (корабль Crew Dragon американской компании SpaceX и Starliner компании Boeing - прим. ТАСС). Осенью постараются запуститься. Получится так, что они войдут примерно в один график. <...> Моя экспертная оценка, что они осенью - поздней осенью постараются выйти на продолжение испытаний [Crew Dragon] и на первую летную машину Boeing", - считает Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что между Россией и США идет сотрудничество по вопросу запуска американских кораблей, поскольку Роскосмосу "нужно рассчитать свой график полетов".

Американская компания SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане. Позже в НАСА сообщили, что капсула корабля Crew Dragon была уничтожена при неудачных испытаниях его двигателей 20 апреля.

Ранее в НАСА отмечали, что первый полет в беспилотном режиме нового космического корабля корпорации Boeing CST-100 Starliner предварительно запланирован на август.