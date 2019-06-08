Рогозин рассказал об уменьшении робота "Федор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Работы по уменьшению робота "Федор" завершились в мае. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Его уменьшили, чтобы он был более компактный, поставили новые приводы на нем, проверили на вибростенде - все работает. Работа была проведена еще в мае, он адаптирован", - сказал Рогозин.

По его словам, до этого робота было неудобно сдвигать в корабле "Союз", поскольку зазор люка составлял 6-7 см.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований"). В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Рогозин 11 апреля сообщил, что робот "Федор" передан в Роскосмос и Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" для изучения его возможного применения в пилотируемых программах России.