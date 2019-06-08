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Рогозин провел в КБ "Арсенал" совещание по развитию космической ядерной энергетики

Делегация руководства госкорпорации провела также инспекцию хода работ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил конструкторское бюро и завод "Арсенал" в Санкт-Петербурге, где провел совещание по развитию космической ядерной энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Делегация руководства государственной корпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным посетила в Санкт-Петербурге КБ "Арсенал" и одноименный завод, где провела инспекцию хода работ и совещание по развитию российской космической ядерной энергетики", - говорится в пресс-релизе.

Других подробностей не сообщается.

Согласно информации на сайте предприятия, АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М. В. Фрунзе" является одним из ведущих разработчиков космической техники и средств функционального обеспечения кораблей. Входит в состав госкорпорации "Роскосмос".

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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