Рогозин провел в КБ "Арсенал" совещание по развитию космической ядерной энергетики

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетил конструкторское бюро и завод "Арсенал" в Санкт-Петербурге, где провел совещание по развитию космической ядерной энергетики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Делегация руководства государственной корпорации "Роскосмос" во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным посетила в Санкт-Петербурге КБ "Арсенал" и одноименный завод, где провела инспекцию хода работ и совещание по развитию российской космической ядерной энергетики", - говорится в пресс-релизе.

Других подробностей не сообщается.

Согласно информации на сайте предприятия, АО "Конструкторское бюро "Арсенал" имени М. В. Фрунзе" является одним из ведущих разработчиков космической техники и средств функционального обеспечения кораблей. Входит в состав госкорпорации "Роскосмос".