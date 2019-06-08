Источник: бетон под второй стартовый стол на Восточном зальют осенью

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Рабочие компании ПСО "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный (Амурская область), с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник на дальневосточном космодроме.

"Строители в субботу начали рыть с помощью экскаваторов котлован под второй стартовый стол. В начале осени под будущее сооружение начнут заливать бетон", - сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что детальный график работы по всем этапам будет представлен в госкорпорацию "Роскосмос" 5 июля. "С этого же времени - 4-5 июля - начнутся регулярные инспекции на космодром представителей главы Роскосмоса", - отметил источник.

В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта. В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией.

Ранее источник сообщил ТАСС, что ПСО "Казань" продолжит строительство второй очереди объекта.