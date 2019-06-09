Источник: стройку на Восточном контролируют спутники с орбиты

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" контролирует строительство космодрома Восточный в Амурской области с помощью российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и видеокамер. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье источник на дальневосточном космодроме.

"На всех объектах новой стройки уже установлены камеры контроля. Еженедельно ведется мониторинг орбитальной группировкой ДЗЗ", - сказал собеседник агентства.

В пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поручил сделать фото Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с помощью спутника дистанционного зондирования Земли. Позже он продемонстрировал фото во время панельной сессии "Космическая экономика".

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" на космодроме Восточный в субботу начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара", заливка бетона под сооружение планируется осенью. О начале работ на объекте в начале июня рассказывал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что собирается посетить космодром с инспекцией.