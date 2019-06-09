Источник назвал сроки начала испытаний объектов второй очереди космодрома Восточный

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник на дальневосточном космодроме.

"Окончание строительных работ и начало испытаний наземного комплекса сейчас стоит в плане на конец 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО "Казань" на космодроме Восточный в субботу начали рыть котлован под новый стартовый стол, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара", заливка бетона под сооружение планируется осенью. В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. Он отметил, что работы должны быть завершены в срок, к 2023 году.

В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, что собирается посетить космодром с инспекцией.

Ранее источник сообщил ТАСС, что ПСО "Казань" продолжит строительство второй очереди. Первый запуск "Ангары" с Восточного планируется на 2023 год.