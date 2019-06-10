Стартовые комплексы на Байконуре и Восточном застрахуют на 16 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") объявил конкурс на страхование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз" на космодромах Байконур и Восточный. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации на Байконуре страхуются четыре наземных стартовых комплекса - по два для ракет "Протон" и "Союз" на общую страховую сумму 8,7 млрд рублей. На Восточном страхуется стартовый комплекс "Союза" на 7,3 млрд рублей. Стартовые комплексы Байконура страхуются на срок с 6 июля 2019 по 5 июля 2020 года, стартовые комплексы "Восточного" - с 4 июля 2019 по 5 июля 2020 года.

Стартовые комплексы страхуются на случай повреждения или полной гибели в результатет пожара, взрыва, наводнения, протечки, землетрясения, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибок изготовления и монтажа, противоправных действий третьих лиц. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 62,9 млн рублей.

Согласно техническому заданию, в течение периода страхования с Восточного планируется пять пусков "Союза", с Байконура - 15 пусков "Союза" и шесть пусков "Протона". Количество запусков может быть уточнено, отмечается в документации.