Разработчик "Ангары" опроверг информацию о срыве сроков производства ракет

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Производственное объединение "Полет" (Омск, филиал Центра им. М. В. Хруничева) изготовит ракеты-носители "Ангара" раньше срока, отставания по графику нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центра им. Хруничева со ссылкой на гендиректора Центра Алексея Варочко.

"Сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет", - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево (ракеты изготовят раньше срока - прим. ТАСС) относительно графика исполнения государственных контрактов", - сказал Варочко.

По его словам, таким образом, отставания от установленных сроков изготовления ракет нет, специалисты нацелены на поставку изделий вовремя.

Ранее ряд СМИ сообщили, что изготовление третьей тяжелой и второй легкой ракет-носителей семейства "Ангара" отстает от производственных сроков 2019 года, задержка составляет от трех месяцев до года.

"Ангара" - семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонны (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.

Легкая "Ангара-1.2ПП" была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая "Ангара-А5П" тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонны на низкую опорную орбиту, 13,3 тонны - на геопереходную, 8 тонн - на геостационарную. Очередной запуск "Ангары" с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.