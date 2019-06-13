Роскосмос рассматривает обращение Совета РАН о необходимости начать проект "Венера-Д"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос получил обращение Совета РАН по космосу о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д". Сейчас это обращение рассматривается его специалистами, сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации.

"Письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", - сказали в Роскосмосе.

Ранее зампредседателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что Совет направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему. Зеленый напомнил, что Совет РАН по космосу на последнем заседании обсудил проект "Венера-Д" и предложил его к реализации. Совет поддержал этот проект, уточнил он.

Проект "Венера-Д"

Предложение Совета РАН направить Роскосмосу обращение о необходимости начать финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по проекту "Венера-Д" содержалось в проекте решения Совета от 29 мая. В документе также отмечалось, что начать финансирование эскизного проекта "Венера-Д" требуется в 2020 году, если этап технических предложений пройдет успешно. Проект должен быть реализован в сотрудничестве с NASA, предполагаемой датой запуска миссии назывался 2029 год.

Ранее заместитель директора ИКИ РАН Олег Кораблев сообщил, что стоимость опытно-конструкторских работ в рамках проекта "Венера-Д" составит примерно 17 млрд рублей.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизма и прочих процессов. С российской стороны проектом занимается ИКИ и НПО имени С. А. Лавочкина.