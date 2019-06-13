Россия может разместить в Аргентине наземные станции системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос и Комиссия по аэрокосмическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) будут развивать сотрудничество в области спутниковой навигации. В частности, рассматривается вопрос размещения на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, сообщили в четверг ТАСС в Роскосмосе.

"Госкорпорация "Роскосмос" и КОНАЕ заинтересованы в развитии и активизации сотрудничества в области спутниковой навигации, включая размещение на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС, мониторинга околоземного космического пространства, дистанционного зондирования Земли, совместного создания космической техники и наземной инфраструктуры", - сказали в госкорпорации.

Эти вопросы рассматривались на 14-м заседании межправительственной российско-аргентинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Буэнос-Айресе, уточнили в Роскосмосе.

Соглашение между РФ и Аргентиной о сотрудничестве в использовании космического пространства в мирных целях может быть подписано до конца этого года, сообщили в госкорпорации.

"Завершена подготовка проекта актуализированного межправительственного соглашения в формате протокола между правительством РФ и правительством Аргентины о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Подписание документа возможно до конца 2019 года, что позволит сторонам приступить к реализации двусторонних проектов и программ", - сказали в госкорпорации.

"В ходе прошедшего заседания межправкомиссии российские и аргентинские специалисты подтвердили поступательное развитие сотрудничества в области мирного использования космического пространства, направленное на практическое применение космической техники в интересах социально-экономического развития России и Аргентины", - отметили в Роскосмосе.

Заседании межправительственной комиссии прошло 27-28 мая в Буэнос-Айресе.

О системе ГЛОНАСС

Российская навигационная система ГЛОНАСС наряду с американской GPS является глобальной навигационной системой, ее создание началось еще в 1970-80-е годы. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь на орбите 24 работающих спутника "Глонасс", вращающихся вокруг Земли на средней круговой орбите высотой 19,1 тыс. км - по восемь аппаратов в трех орбитальных плоскостях.

Управление орбитальной группировкой ГЛОНАСС ведется из Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ИАЦ КВНО ЦНИИмаш), который расположен рядом с Центром управления полетами (ЦУП; подразделение ЦНИИмаш) в подмосковном г. Королеве.

В настоящее время, помимо российской ГЛОНАСС, в мире существуют также другие глобальные навигационные спутниковые системы: американская GPS, европейская Galileo и китайская BeiDou. Кроме того, региональные навигационные системы имеют Индия (NavIC, прежнее название - IRNSS) и Япония (QZSS).