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Индия планирует запустить свою орбитальную станцию к 2030 году

По словам руководителя Индийской организации космических исследований, она будет весить около 20 тонн

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена к 2030 году вывести на орбиту собственную станцию для проведения научных исследований в условиях космоса. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель ISRO доктор Кайласавадиву Сиван. По его словам, вес орбитальной станции составит около 20 тонн.

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На сегодняшний день, как напомнил телеканал NDTV, собственные космические станции имеют Россия, США, Китай и консорциум стран, совместно владеющих Международной космической станцией.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил в прошлом году, что к 75-летию независимости республики, которое будут отмечать в 2022 году, Индия собирается направить в космос первую собственную пилотируемую миссию. После этого ISRO сообщила о проектировании пилотируемого корабля "Гаганьян", способного "доставлять в космос" до трех космонавтов и совершать полеты продолжительностью до семи дней. Первый пилотируемый полет пока намечен на декабрь 2021 года. До того - в конце 2020 года и в июле 2021-го ISRO планирует отправить на орбиту для испытания два корабля в беспилотном режиме.

Пока Индия с населением около 1,3 млрд человек имеет лишь одного профессионального космонавта - Ракеша Шарму. Его полет состоялся на борту советского космического корабля "Союз Т-11" в 1984 году. Индийцы также считают "своей" женщину-астронавта Калпану Чавлу, которая родилась в Индии, но затем переехала в США, где получила гражданство. Ее первый космический полет состоялся в 1997 году. Во время второго полета в 2003 году Чавла и все члены экипажа шаттла "Колумбия" погибли в результате катастрофы.

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