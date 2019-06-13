Индия планирует запустить свою орбитальную станцию к 2030 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена к 2030 году вывести на орбиту собственную станцию для проведения научных исследований в условиях космоса. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель ISRO доктор Кайласавадиву Сиван. По его словам, вес орбитальной станции составит около 20 тонн.

На сегодняшний день, как напомнил телеканал NDTV, собственные космические станции имеют Россия, США, Китай и консорциум стран, совместно владеющих Международной космической станцией.

Индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил в прошлом году, что к 75-летию независимости республики, которое будут отмечать в 2022 году, Индия собирается направить в космос первую собственную пилотируемую миссию. После этого ISRO сообщила о проектировании пилотируемого корабля "Гаганьян", способного "доставлять в космос" до трех космонавтов и совершать полеты продолжительностью до семи дней. Первый пилотируемый полет пока намечен на декабрь 2021 года. До того - в конце 2020 года и в июле 2021-го ISRO планирует отправить на орбиту для испытания два корабля в беспилотном режиме.

Пока Индия с населением около 1,3 млрд человек имеет лишь одного профессионального космонавта - Ракеша Шарму. Его полет состоялся на борту советского космического корабля "Союз Т-11" в 1984 году. Индийцы также считают "своей" женщину-астронавта Калпану Чавлу, которая родилась в Индии, но затем переехала в США, где получила гражданство. Ее первый космический полет состоялся в 1997 году. Во время второго полета в 2003 году Чавла и все члены экипажа шаттла "Колумбия" погибли в результате катастрофы.