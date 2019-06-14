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Ученые США обнаружили на поверхности Марса эмблему "Звездного флота" из сериала Star Trek

По словам специалистов, такой "рисунок" на поверхности планеты мог возникнуть в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн
Описание
© NASA/JPL/University of Arizona

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) США Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Марса элемент рельефа, напоминающий эмблему "Звездного флота" из научно-фантастического сериала "Звездный путь" (Star Trek). Об этом сообщил телеканал CBS.

Необычное явление разглядели на снимке, полученном еще 22 апреля 2019 года, специалисты Аризонского университета в Тусоне. "Находчивые зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип", - приводит их слова телеканал.

На опубликованных снимках можно разглядеть нечто, отдаленно напоминающее изображение, являющееся эмблемой вымышленной организации. По сюжету, "Звездный флот" действует в рамках "Объединенной федерации планет", существующей во вселенной сериала. Ученые, обнаружившие совпадение, утверждают, что такой "рисунок" на поверхности Марса мог возникнуть в результате взаимодействия ветров, лавы и дюн.

"Звездный путь" - научно-фантастическая франшиза, которая включает сериалы, фильмы и компьютерные игры. Первый эпизод оригинального телесериала был показан в 1966 году. В декабре 2017 года стало известно, что новый полнометражный фильм по мотивам "Звездного пути" снимут режиссер Квентин Тарантино вместе с продюсером и режиссером Джей Джей Абрамсом.

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