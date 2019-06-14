Ученые США обнаружили на поверхности Марса эмблему "Звездного флота" из сериала Star Trek

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Аппарат Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) США Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Марса элемент рельефа, напоминающий эмблему "Звездного флота" из научно-фантастического сериала "Звездный путь" (Star Trek). Об этом сообщил телеканал CBS.

Необычное явление разглядели на снимке, полученном еще 22 апреля 2019 года, специалисты Аризонского университета в Тусоне. "Находчивые зрители заметят, что эти элементы рельефа сильно напоминают знаменитый логотип", - приводит их слова телеканал.