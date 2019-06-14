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"Протон-М" с космической обсерваторией "Спектр-РГ" вывезли на стартовый стол Байконура

Ракету установили на пусковую установку, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 для вывода космической обсерватории "Спектр-РГ" на орбиту вывезена на стартовый стол космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Роскосмоса.

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"Ракета-носитель с космическим аппаратом доставлена на стартовый комплекс площадки 81 космодрома, установлена на пусковую установку в вертикальное положение", - сообщается в нем.

После этого к ракете подвели башню обслуживания и подключили коммуникации. Специалисты приступили к работам по графику первого дня. Им предстоит провести автономные проверки космического аппарата, ракеты-носителя, разгонного блока. Также планируются комплексные испытания и проверка наземного оборудования стартовой площадки, уточнили в Роскосмосе.

Запуск обсерватории запланирован на 21 июня. Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью "России-24" сообщил, что лично поедет на Байконур на запуск.

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд.

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