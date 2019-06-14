Более 30 спутников запустят вместе с "Метеором-М" с Восточного 5 июля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 30 спутников будут запущены в качестве попутной нагрузки вместе с российским аппаратом "Метеор-М" №2-2 с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, говорится в распространенном в пятницу сообщении компании "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса).

"В качестве попутной полезной нагрузки будет запущено еще 33 спутника, три из которых - российских университетов. Остальные принадлежат заказчикам из Финляндии, Великобритании, Франции, Германии, США, Израиля, Швеции, Таиланда, Эквадора, Чехии и Эстонии. Иностранные космические аппараты запускаются по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос пусковые услуги", - говорится в сообщении.

"Метеор-М" №2-2 - гидрометеорологический спутник, разработанный АО "Корпорация "ВНИИЭМ". Аппарат "Метеор-М" №2-1 был утрачен после запуска с Восточного 28 ноября 2017 года.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.