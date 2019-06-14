Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Программа перевода спутников ГЛОНАСС полностью на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель Научно-технического совета (НТС) Роскосмоса Юрий Коптев.

"По "ИСС Решетнева", как разработчику спутников ГЛОНАСС, есть программа, рассчитанная на четыре года, согласована с разработчиками элементной базы. По ней каждый год появляется определенная номенклатура российских элементов, которыми замещают иностранные", - сказал Коптев, уточнив, что программа рассчитана до 2023 года.

По словам председателя НТС, эта программа стартовала в 2018 году. Она предполагает, что в будущем на борту спутников ГЛОНАСС не будет ни одного иностранного компонента.

Согласно Стратегии развития ГЛОНАСС до 2030 года запуск последнего космического аппарата серии "Глонасс-М" планируется на 2020 год, последний спутник "Глонасс-К" должен полететь в 2023 году. При этом генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил на лекции в МГУ им М.В. Ломоносова, что первый аппарат серии "Глонасс-К2" планируется запустить на орбиту в конце 2019 - начале 2020 года.

Новая госпрограмма

Проекты по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса, проект "Сфера" и российские лунные миссии войдут в госпрограмму "Космическая деятельность России" на период до 2030 года, добавил Коптев.

"Предложено все работы, в том числе новые работы, связанные с Луной, со сверхтяжем, со "Сферой", "упаковать" в рамках одной госпрограммы "Космическая деятельность России" на период до 2030 года. Мы будем делать не отдельные программы по сверхтяжу, по "Сфере", а будет одна программа - госпрограмма "Космическая деятельность России", потому что сейчас от федеральных целевых программ ушли. Это не рекомендуется, принято решение, что все работают в рамках государственных программ", - отметил Коптев.

По словам председателя НТС, Роскосмос представит предложения по госпрограмме до 1 августа.

"До 1 августа надо представить предложения по этой программе, а сама программа до конца года может быть уже в виде, который можно выносить на рассмотрение в правительство", - сказал он.