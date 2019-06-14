Роскосмос подключат к единой информационной системе гособоронзаказа

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роскосмос будет подключен к единой информационной системе государственного оборонного заказа. Соответствующее соглашение госкорпорация планирует подписать с Минобороны РФ, сообщили в пятницу ТАСС в ее пресс-службе.

"В целях обеспечения мониторинга контрактации и расходования денежных средств, осуществляемой организациями ракетно-космической промышленности при исполнении государственных контрактов, развернута работа по подключению госкорпорации "Роскосмос" к единой информационной системе государственного оборонного заказа. В связи с чем планируется подписать соглашение об информационном взаимодействии между Министерством обороны РФ и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", - сказали в госкорпорации.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросу развития Роскосмоса сообщил, что госконтракты по пилотируемым полетам не выполняются. Он констатировал, что ситуация, когда госкорпорация не смогла использовать бюджетные инвестиции, уже случалась. Глава правительства напомнил, что по итогам прошлого совещания было дано поручение создать систему казначейского сопровождения, подключить Роскосмос к системе мониторинга финансового обеспечения государственного оборонного заказа внутри Минобороны.

Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что система финансового контроля касается не всех госконтрактов Роскосмоса, а только тех, которые относятся к гособоронзаказу.