Роскосмос намерен купить "Союз-2.1б" за 1,38 млрд рублей для запуска спутника "Смотр-Р1"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" заказала ракету "Союз-2.1б" для запуска космического спутника "Смотр-Р1". Об этом говорится в материалах, размещенных в пятницу на сайте госзакупок.

"Наименование объекта закупки: "Изготовление и поставка ракеты-носителя "Союз-2.1б" для запуска космического аппарата "Смотр-Р1", - говорится в госзакупке.

Ракета должна быть изготовлена в срок до 25 ноября 2020 года. Сумма контракта составляет 1,38 млрд рублей. Головным исполнителем выступает Ракетно-космический центр "Прогресс".

В 2017 году заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов рассказал, что компания начала использовать для контроля за безопасностью своих объектов беспилотники и космические технологии. В частности, к 2020 году планировалось запустить на орбиту два спутника.